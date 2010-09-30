Януковичу не нравится, что в Украине растет "пивная молодежь"

Состояние здоровья детей и молодежи в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, заявляет президент Виктор Янукович. "Вызывает серьезную обеспокоенность состояние здоровья детей и молодежи. На протяжение последних лет не наблюдалась даже тенденция к улучшению состояния здоровья детей. Наоборот, в сравнении с 2003 годом показатель заболеваемости детей в 2009 году увеличился на 15%", - сказал он на заседании Гуманитарного совета в четверг в Киеве. В частности, он отметил, что среди детей прогрессируют хронические болезни сердечнососудистой, эндокринной и нервной систем. "Часто поступает трагическая информация: дети умирают просто в школе", - подчеркнул Янукович. Он также отметил, что украинские дети употребляют больше алкоголя и табака, чем их сверстники в других странах. "Выросло целое поколение пивной молодежи", - с возмущением отметил президент. Янукович также отметил, что в Украине вообще не выстроена и не существует система предупреждения заболеваемости среди детей-сирот. Он сообщил, что в ближайшее время на заседании Гуманитарного совета будет рассмотрен вопрос о состоянии дел в сфере здравоохранения.