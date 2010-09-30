Траволта рассказал о своем первом самолете и любви к танцам

В Москву на два дня прибыл Джон Траволта. Несмотря на то, что визит позиционировался как частный, деловая цель у поездки тоже нашлась: часовая компания Breitling пригласила его представить новую модель хронометра. Траволта прилетел в Москву на собственном "Боинге" в сопровождении близких - с двумя старшими сестрами и 10-летней дочерью Эллой Блю. У Траволты в активе - 6000 летных часов, в его личном "авиапарке" два джета, "Боинг 707" и югославский истребитель. Один из джетов назван именем погибшего сына "Джет", а второй именем дочери - "Элла". "Я заболел самолетами, когда мне было 5 лет, - рассказал Траволта на пресс-конференции журналистам. – Ездил в аэропорт с родителями встречать и провожать родственников, смотрел как они взлетают и думал: "Кто же эти люди, которые сидят за штурвалом?" У меня даже коллекция расписаний авиарейсов была. Свой первый самолет я купил на театральный гонорар за 2,5 тысячи долларов. Отремонтировал его и был счастлив." Актер сам пилотировал "Боинг" при посадке во "Внуково-3", несмотря на дождь и повышенную облачность. "Я очень горд, что у меня все правильно получилось, - поделился Траволта с журналистами, - Аэропорт у вас прекрасный и все службы работают хорошо". По словам актера, ему очень нравится в России, несмотря на то, что он практически не видел достопримечательностей из-за насыщенной деловой программы. "Москва и Петербург, где я побывал в прошлый приезд, города с прекрасной архитектурой. Но особенно красивы у вас люди. Мне очень комфортно в Москве, здесь вкусно кормят и русская водка мне по душе. А еще икра, пожалуй, она мне нравится даже больше водки". Кстати, в три часа ночи в день своего приезда, Траволта отужинал в традиционном для иностранцев кафе "Пушкинъ". На пресс-конференции актер опроверг информацию, появившуюся в российских таблоидах, относительно его планов на встречу с сайентологами в Москве: "С сайентологами я встечаться не собираюсь. И летать на русском самолете тоже - я бы с удовольствием это сделал, если бы предложили, но сейчас это не в ходит в мои планы, мне срочно надо в Нью-Йорк". В ближайшее время актер и его супруга Келли Престон ожидают пополнения. "Я совершенно не нервничаю, с нетерпением ожидаю этого момента. Дети – это так прекрасно", - кстати, пока Траволта общался с журналистами, его дочь Элла вместе с тетями гуляла по Москве. Звезда фильма "Лихорадка субботним вечером" рассказал, что как и его герой, ставший символом танцевальной эпохи, любит танцевать, если появляется такая возможность, и совершенно не считает, что танцы противоречат мужественности. Правда признался, что хастлу предпочитает сальсу и босанову. "Бразильская музыка меня заводит", - знойно посмотрел на журналистов Траволта. Актер признался, что съемки и пилотирование самолетов – это две его равновеликие страсти, с той лишь разницей, что летать он готов на любых самолетах, а сниматься только в фильмах с хорошими сценариями. "Если меня позовет Тарантино, соглашусь сразу. Сниматься у него - одно удовольствие", - резюмировал Траволта.