Король Тонга продает свой дворец за шесть миллионов

Король государства Тонга Джордж Тупоу V выставил на продажу поместье в Новой Зеландии за 6,2 миллиона долларов. Поместье Atalanga, построенное в дворцовом стиле, находится недалеко от города Окленд. На территории площадью 1,6 гектара расположено три жилых дома, два хозяйственных здания и два гаража. Количество комнат и другие подробности не разглашаются, поскольку монарх разрешил риелторам раскрывать детали только «серьезным покупателям». Известно, что эта недвижимость была приобретена в 1952 году бабушкой нынешнего правителя Салоте Тупоу III. Продажная цена поместья учитывает стоимость земли (4,7 миллиона долларов) и построек (1,5 миллиона). По мнению экспертов, тот факт, что продавцом является король, может поднять стоимость объекта более чем на 750 тысяч долларов. Королевство Тонга - тихоокеанское государство в Полинезии. Тонга расположено на 172 островах, которые были открыты голландскими мореплавателями в 1616 году. Независимость острова получили в 1970 году. Джордж Тупоу V взошел на престол после смерти отца в сентябре 2006 года.