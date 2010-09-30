Ким Чен Ир впервые показал миру своего сына (ФОТО)

Северная Корея впервые опубликовала фотографию сына и возможного преемника Ким Чен Ира - Ким Чон Уна в зрелом возрасте. Сын северокорейского лидера запечатлен на групповой фотографии, которая появилась на первой полосе государственной газеты КНДР "Нодон Синмун". Фотография была опубликована по итогам заседания Политбюро правящей в Северной Корее Трудовой партии, в которой Ким Чон Ун занимает позицию вице-председателя центральной военной комиссии. Ранее в Сети появлялись фотографии ученика международной школы в швейцарском Берне, которого южнокорейские и японские источники объявляли сыном Ким Чен Ира, хотя молодой человек фигурировал в списках учебного заведения под другим именем. Фото Сегодня