От отставки Лужкова выиграли геи

В Москве после увольнения мэра уже происходят перемены. Либеральные. Городские власти разрешили провести в столице России первый в ее истории парад против гомофобии. Гей-парад пройдет 1 октября, и ранее против него рьяно выступал Лужков. Что касается самого экс-мэра, то он пока делает противоречивые заявления о будущем. В своем первом интервью после увольнения журналу The New Times он заявил, что не будет опротестовывать свою отставку в суде и не будет участвовать в выборах президента РФ в 2012 году. Но на пенсии сидеть не собирается, а «уходит в политику». Правда, чем он там будет заниматься и уйдет ли в жесткую оппозицию к режиму, непонятно. Не исключено, что осторожничать Лужкова заставили сообщения, что прокуратура РФ начала проверку его деятельности и фирм его жены Елены Батуриной, которую обвиняли в участии в коррупционных схемах.