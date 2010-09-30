Мисс Англия-2009 уйдет в армию

Обладательница титула «Мисс Англия-2009» Катрина Ходж объявила о намерении возобновить свою военную карьеру - 30 сентября 23-летняя королева красоты вернется к службе До того, как Ходж стала «Мисс Англия», она с 17 лет служила в британской армии. За время службы она успела побывать в Ираке и в 2005 году получила благодарность за проявление храбрости. Однако в 2008 году ефрейтор Ходж начала карьеру модели. Как рассказала королева красоты, она не собиралась окончательно отказываться от службы в армии, даже когда стала обладательницей титула «Мисс Англия», пишет Лента.ру. «Мне всегда нравилось служить в армии. Признаюсь, сейчас я немного волнуюсь и переживаю - я отвыкла от армейских условий, ведь у меня был насыщенный разными гламурными мероприятиями год», - отметила Ходж. Недавно в Англии состоялся финал национального конкурса красоты. Победительницей 2010 года стала Джессика Линли