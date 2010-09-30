Андре Тан открыл свой первый бутик

Знаменитый дизайнер открыл свой магазин в развлекательном центре Dreem Town. На вечеринке в честь открытия бутика "a.Tan" были представлены самые последние коллекции дизайнера по приемлемым ценам. Не мог не возникнуть вопроса о том, сколько же денег ему пришлось вложить для осуществления своей давней мечты. «Я не оперирую деньгами, этим занимается мой финансовый директор. Могу сказать, что аренда в таком месте стоит недешево, практически половину состояния, - улыбается Андре Тан. - Но все же эта сумма меньше, чем $20 тысяч в месяц». На открытии Fashion Kitchen от ТМ "а.Tan" был также старый друг Андре Тана - Алексей Дивеев-Церковный, ресторатор Николай Тищенко, а также ведущий ХИТ FM - Анатолий Анатолич.