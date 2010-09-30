Арестован мэр Алупки

Мэра Алупки увезли в больницу имени "Семашко" в Симферополе Городской голова Алупки Андрей Харитонов задержан правоохранительными органами. В доме Харитонова сегодня с утра проводился обыск, во время которого ему стало плохо. Когда его выносили из дома на носилках, подъехал микроавтобус, и какие-то люди пытались его затащить в него. Возникла потасовка. Родственники, собравшиеся депутаты, сотрудники исполкома "отбили" Харитонова и занесли в машину "скорой". Во время всей этой процедуры кто-то из правоохранителей крикнул, что Харитонов арестован. На вопрос, действительно ли мэр Алупки арестован, один из тех, кто руководил операцией, ответил утвердительно. Мэра Алупки увезли в больницу имени "Семашко" в Симферополе.