Инна Цымбалюк рассказала о своем идеальном мужчине

Инна Цимбалюк очень ответственно относится к выбору спутника. У светской львицы еще с детства сложился определенный образ мужчины, который состоит из многих пунктов. Но все же главным условием остается определенная жесткость в мужчине, так как парней с мягким характером Инна не переносит даже на дух. Вот самым идеальным представителем сильного пола она считает Александра Буйнова. Он - воплощение ее идеального мужчины. «Образ моего идеального мужчины состоит из многих пунктов. Он должен быть сильным, уверенным, мягким, добрым и даже в меру жестким. Я люблю, чтобы в мужчине присутствовала жесткость характера. Мягкие парни меня точно не интересуют. Если б мне попался такой, как тряпка, я бы его выбросила», - рассказала Инна Цимбалюк.