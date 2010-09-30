Мадонна запрещает дочери ходить на свидания

Мадонна не хочет, чтобы ее 13-летняя дочь Лурдес встречалась с парнями в таком раннем возрасте. Королева поп-музыки Мадонна не хочет, чтобы ее дочь повторяла ее ошибки и запрещает ей встречаться с парнями. Журналисты взяли интервью у певицы после показа ее авторской линии одежды "Material Girl" в Нью-Йорке. В частности, Мадонну спросили, встречается ли ее 13-летняя дочь Лурдес с ребятами. На что звезда весьма негативно отреагировала и сказала, что она пока не готова к тому, чтобы ее ребенок ходил куда-то с лицами противоположного пола. Напомним, недавно состоялось открытие бутика Лурдес в нью-йоркском универмаге Macy's. Разумеется, сама Лурдес присутствовала на открытии магазина. Ее, традиционно, сопровождала знаменитая мама (она выкроила время на презентацию, хотя сейчас в разгаре съемки ее дебютного фильма). Кроме того, вместе с Лурдес и Мэдж была Тейлор Момсен - "лицо" линии "Material Girl"