Сыновья Шевченко поздравили футболиста на русском

"Динамо" прилетело в Кишенев вчера ближе к полуночи, решив провести вечернюю тренировку накануне матча не на стадионе в Тирасполе, а у себя на базе в Конча-Заспе. Выхода Шевы на поле ждал клубный сотрудник с букетом роз — чтобы поздравить Андрея с 34-летием. "О, это королю футбола!" — воскликнул, проходя мимо, Милевский. Сам Шевченко отметил, что главным подарком должен стать успешный результат в матче с "Шерифом". "Главным подарком для меня будет победа, — сказал сам Шева. — А самый оригинальный я уже получил: сыновья Джордан и Кристиан поздравили меня на русском". Как стало известно, утром на базу капитан, получивший, по его признанию, миллион звонков, приехал с купленным пирогом. И им угостил партнеров, подкалывавших Шеву. "Это Кристен Пазик испекла". Андрей шутя поддакивал. А на вечерней тренировке Газзаев под аплодисменты игроков вручил Шеве... футболку с его же номером 7, только с надписью: "От команды в день рождения, 29.09.2010".