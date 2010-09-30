Соседи по "даче Януковича" в Донецке жалуются на плохие дороги

Семейное гнездо президента Украины в поселке Калинкино, известное среди дончан как «дача Януковича», расширится. На последней сессии горсовета, 24 сентября, депутаты выдали разрешение сыновьям главы государства (старшему, 37-летнему Александру, и младшему, 29-летнему Виктору) «об отводе» земли на ул. Райниса, 65-в, и Райниса, 65-г, в Буденновском районе. Именно там находится самая знаменитая «дача» Донецка. По данным интернет—портала «Остров», на этой территории разместились: дом Людмилы Янукович, дом Виктора Януковича-младшего, сруб Александра Януковича, гостевой сруб, спорткомплекс и хозблок. «В повестке дня было около 500 вопросов, более 400 из которых — это земельные отношения. Я вас уверяю, что по каждому из этих вопросов претензий быть не может. Никаких отдельных просьб, никаких звонков сверху. Родственники Януковича проходили в общем порядке, как и все остальные граждане. Поэтому наш аппарат ко всем вопросам относился, как к рядовым. Люди собрали все необходимые заключения. Я даже не знал, что один из вопросов касается сыновей президента», — заверил «Сегодня» секретарь горсовета Николай Левченко. По словам соседей, последний раз президент гостил у себя дома в эту среду, 29 сентября, после Международного инвестсаммита, прошедшего в Донецке. «Стояла машина ГАИ. Говорят, приезжал навестить свою семью. А вообще, обычно здесь тихо. Если бы не стояли патрули, то никто бы и не знал, что папа приезжает», — рассказала «Сегодня» пенсионерка Валентина Николаевна, живущая в д. 31 на ул. Кулибина. К своим столь высокопоставленным соседям жители поселка уже привыкли. «Когда Янукович был премьером, то приезжал сюда чаще — в дни, когда играл «Шахтер». Всегда по оба конца улицы Абрикосовой стояли патрули ГАИ, несколько машин охраны. В остальные дни мы не замечаем, что здесь — резиденция президента. Здесь очень спокойно, и по ночам — никаких хулиганов», — призналась молодая мама Марина Аншанецкая. «Раньше, до инаугурации Виктора Федоровича, я нередко бывал у них в гостях дома, могу заверить: как соседи семья президента — очень порядочные люди. Чтобы когда-то шумели, а тем более, по ночам пускали салюты — никогда такого не было»,— подтверждает худрук Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев, живущий по соседству. Впрочем, несмотря на спокойствие, поселок Калинкино пока не очень-то похож на настоящий респектабельный район — здесь прогуливаются бродячие собаки, а некоторые дороги не выдерживают критики. «Хорошо, что поставили уличные фонари и убрали общегородскую свалку возле ставка. Но не все дороги заасфальтированы, осенью и зимой — жуткая грязь. Когда выходишь пешком к «Мотелю», то такое впечатление, будто ты — из колхоза. Мы обращались не раз в гор- и облсовет, но не помогло. Написали на сайт президента, может, он заставит чиновников навести порядок?!»— надеется Марина Аншанецкая. Построить дом рядом с «дачей Януковичей» — заветная мечта донецких бизнесменов. На этом стремлении к престижу играют местные. «У нас живет дедулечка хиленький, еле-еле дышит. У него 6 «соток» и дом на 80—90 «квадратов». Менять там нужно абсолютно все: окна, двери, полы и крышу. Его родственники хотят продать домишко не меньше чем за 120 тыс. долларов», — поделилась с «Сегодня» местная жительница Марина Аншанецкая. Людмилу Янукович часто можно встретить в гипермаркете «Ашан», что недалеко от ее дома. Здесь первая леди страны покупает необходимые продукты и бытовую химию. Высокопоставленная дама ничем не выделяется среди остальных покупателей. В походах между стеллажами в зале ее сопровождает один охранник, а второй в это время ждет в машине. Во время одного их таких шопингов нам удалось рассмотреть содержимое тележки жены президента: небольшой напольный коврик, свернутый трубой, колбасная нарезка, твердый сыр и пара баночек рыбных консервов. Кстати, люди которые год назад работали в доме у Людмилы Янукович, отзываются о ней очень тепло. «Это простой человек. Одевается скромно — кто увидел бы ее, ни за что не поверил бы, что перед ним жена президента. Она регулярно собирает еду, одежду и отвозит в церковь для раздачи нуждающимся. К этому делу подключает и соседей. В доме не было разгульных праздников с толпами гостей. Принимают там только самых близких и родных. Обычные семейные посиделки, как у всех. На нас она никогда не повышала голос: отношение почти материнское к тем, кто у нее работает», — рассказал нам человек из обслуги.