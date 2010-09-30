Янукович намекнул, что Табачник много говорит и мало делает

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что берет под личный контроль формирование государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием. Об этом глава государства заявил сегодня на торжествах по случаю Дня работников образования. “Я беру вопрос формирования государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием под личный контроль. Разговоров вокруг этого велось много, а конкретных дел очень и очень мало”, – констатировал Янукович. Между тем, отметил президент, из-за несовершенного механизма две трети молодых специалистов после учебы не находят себе надлежащего применения. Он привел статистику, что в 2008 году направления на работу получили всего 29% выпускников украинских вузов, в прошлом году – менее 28%. ”Ситуация недопустимая. Наступило время навести здесь порядок с учетом современных и перспективных потребностей экономики в таких специалистах”, – убежден Янукович. Президент также выразил надежду, что молодежь придет работать в образование. “Реализация мер, которые способствовали бы привлечению молодых специалистов в сферу образования, – это наша задача. И в этом направлении мы будем действовать решительно и продуктивно, как и нужно”, – отметил президент. Как сообщалось, министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил о серьезном сокращении государственного заказа в высших учебных заведениях Украины в 2011 году.