Пэрис Хилтон сбила папарацци

Пэрис Хилтон со своим бойфрендом сбила папарацци. Вчера вечером в Лос-Анджелесе Пэрис со своим новым возлюбленным Саймом Уэтсом отправилась на вечеринку The Autumn Party в Boa Steakhouse. После мероприятия парочка села в машину. Продолжая пританцовывать на сидениях и веселиться, парень не заметил, как переехал ногу папарацци, который ошивался рядом. Полиция и «скорая помощь» приехали очень быстро. Фотографа отвезли в больницу, а вот возлюбленного Пэрис Хилтон и ее саму допросили. Отметим, что, как ни странно, скандальная звезда и ее парень были трезвы. Но все же пока неизвестно, чем может обернуться для скандальной звезды этот случай.