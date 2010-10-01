Новым директором киевского зоопарка станет сын министра

Светлана Берзина якобы написала заявление по собственному желанию. Ее сменит Алексей Толстоухов В столичном зоопарке, который из-за череды смертей животных называют в народе «моргом для четвероногих», меняется руководство. Сегодня новым директором могут утвердить Алексея Толстоухова, сына нынешнего министра Кабинета министров. Как рассказал нам экс-работник зверинца Сергей Трантин, нынешний директор Светлана Берзина увольняется. «Я общаюсь с работниками зверинца. Они сказали, что Берзина написала заявление «по собственному», — сказал он нам. У самой Светланы Валерьевны мобильный вчера был отключен. Разговоры о том, что ее необходимо уволить, начались сразу же после смерти слона Боя. Как утверждают зоозащитные организации (и подтвердили проверки), причина смертей животных — неправильный уход. В то же время 31-летний Алексей Толстоухов подтвердил нам, что у него состоялся разговор с заместителем мэра Анатолием Голубченко на эту тему. «Я не видел пока распоряжения о своем назначении, но такое предложение мне сделали. Не скрою, я был бы не против», — сказал он нам. Для Алексея Толстоухова, который по специальности ветеринар, должность директора Киевского зоопарка не новая. До прихода Берзиной в феврале 2008 года он 4 месяца исполнял обязанности руководителя. Правда, тогда зоопарк также оказался в эпицентре скандала. На территории воинской части обнаружили двух тигров, и поползли слухи, что к животным имеет отношение зоопарк. О своих первых шагах на новой-старой должности Толстоухов пока не распространяется: «Давайте подождем». Кстати, в последнее время он работал в зверинце обычным ветеринаром.