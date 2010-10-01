В Москву Джон Траволта прилетел за штурвалом «Боинга»

Звезда «Криминального чтива» Джон Траволта на этой неделе пожаловал в Москву вместе с 10-летней дочерью Эллой. В Россию актер приехал представлять одну из самых дорогих марок часов. Причем прилетел на самолете, который пилотировал сам. Причем летел актер не из Америки, а из Индии, где накануне вручал премию «Человек года» от журнала GQ и в свободное время встречался со звездами Болливуда. Кроме 10-летней дочери актера в компании с Джоном Траволтой в Россию прилетели несколько стилистов, диетологов и визажистов. Беременная жена Джона Келли Престон осталась дома в Америке. Похоже, жизнь актера постепенно возвращается в прежнее русло. Напомним: 2 января 2009 года в семье актера случилось непоправимое - умер его 16-летний сын. Трагедия произошла в доме Траволты на Багамских островах. Келли и Джон тяжело переживали уход сына. Но нашли силы жить дальше. - Для поклонников Траволты новость о том, что он сам сел за штурвал самолета, не стала неожиданной, - рассказали организаторы приезда высокого гостя. - Мы скорее бы удивились, если бы Джон согласился лететь в самолете как пассажир. Траволта - профессиональный пилот, налетавший свыше пяти тысяч часов.