Анна Курникова в бикини. Без фотошопа (ФОТО)

Анна Курникова собственным примером доказала, что красота героев глянцевых обложек – не всегда результат фотошопа. Так, на выложенных на ее официальном сайте снимках с закулисья фотосета для журнала Maxim спортсменка выглядит так же прекрасно, как и на страницах издания. Не только лицо и прическа Ани смотрятся совершенно – ее фигура такая же подтянутая, как и в разгар ее карьеры. На снимках Курникова предстает в махровом халате, белом бикини и в «военной» рубашке. На кадрах видно, что пресс у спортсменки абсолютно плоский - а ведь Анне сейчас вовсю приписывают двухмесячную беременность. Якобы из-за «интересного положения» спортсменка отменила участие в соревнованиях Malibu Triathlon. А в минувшие выходные на матче между командами Miami Dolphins и New York Jets папарацци заметили у Курниковой округлившийся животик. То ли со времени съемок для журнала у Анны успела измениться фигура, то ли беременная девушка тщательно втягивала живот. Но факт остается фактом – как только пресса начала в очередной раз обсуждать «интересное положение» теннисистки, Аня поспешила выложить в Сеть свои снимки в бикини.