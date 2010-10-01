Анджелина Джоли выпустит книгу о своей жизни

Голливудская суперзвезда и мама шестерых детей Анджелина Джоли (Angelina Jolie) станет писательницей. 35-летняя актриса подписала контракт на выпуск книгу о своих отношениях с гражданским супругом Брэдом Питом, материнстве и приемных детях. Сумма контракта – около 20 миллионов долларов. "Джоли использует книгу в качестве рекламного хода, который увеличит количество семей, желающих усыновить детей. Также она раскроет их с Брэдом планы на будущее", - пишет National Enquirer. "Она расскажет свою историю, подробности, которые до сих пор тщательно скрывались. Она предстанет в книге матерью, активистом, гуманистом". Напомним, Анджелина Джоли активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает беженцев из Пакистане и пострадавших от землетрясения на Гаити. Анджелина Джоли - посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Артистка воспитывает троих родных и троих приемных детей.