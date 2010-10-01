Американский журналист хочет рыбачить и охотиться с Путиным

Американский журналист Гейн Янг обратился к премьер-министру РФ Владимиру Путину с просьбой взять его с собой на охоту или рыбалку. Янг разместил письмо-обращение к Путину в журнале Outdoor Life. По словам журналиста, многие американцы восхищаются характером и спортивной формой российского премьера и хотели бы открыть для себя особенности активного отдыха в современной России через серию публикаций о нем. Пресс-служба Путина от комментариев по поводу предложений журналиста из США пока воздерживается.