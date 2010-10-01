Авакову доказали, что его прослушивают

Неизвестный передал кандидату на пост мэра Харькова Арсену Авакову носители с аудиозаписями телефонных переговоров кандидата за два разных дня. Об этом Аваков заявил харьковским журналистам. По его словам, вчера, 30 сентября, к нему в приемную была передана записка с номером и кодом ячейки камеры хранения на Южном вокзале, в которой находилась флэшка с информацией. Аваков отметил, что не знает, зачем это сделано - возможно, кто-то предупреждает его об установленной за ним слежке, а возможно, это предупреждение от соперников на выборах. По словам политика, на переданных ему файлах разговоры с депутатами, коллегами по партии и личные разговоры. Он также заявил, что намерен еще раз обратиться к силовикам с запросом на эту тему. Причем обращаться будет уже в центральный аппарат СБУ. Аваков напомнил, что уже неоднократно обращался в прокуратуру и спецслужбу с вопросом об установке за ним слежке. Ответ, по его словам, был один и тот же - ни прослушка, ни слежка за ним не установлена.