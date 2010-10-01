Януковича, Кучму и Ющенко изобразят на украинском флаге

В «Мыстецьком Арсенале» скоро открывается арт-проект Галереи Татьяны Мироновой «Объединяя миры». Выставка начинается 9 ноября и закончится 14. На ней представят писанки Оксаны Мась, прикрепленные вместо покрышек к автомобильным дискам «Мерседес» (каждое такое «колесо» стоит около 20 тысяч долларов), и инсталляцию американца Дэвида Датуны «Тарелки судьбы», которую уже возили на крупнейшую в России ярмарку современного искусства «Арт-Москва». Правда, один из главных проектов Датуны – украинский флаг из фотографий первых лиц и ключевых событий нашей страны под линзами очков к выставке подготовить не успеют. «Для флага как раз ищут фото, он будет готов только в следующем году. На нем точно будут все президенты Украины – Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Скорее всего, и экс-премьер Юлия Тимошенко, она все-таки сыграла большую роль в нашей политике», - рассказала нам пресс-секретарь галереи Людмила Михно. Напомним, аналогичный флаг России за 100 тысяч долларов собирается купить миллиардер Роман Абрамович.