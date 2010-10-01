Лужков сдал серебряный знак мэра Москвы

Юрий Лужков сдал должностной знак мэра Москвы, выполненный из серебра с позолотой и полудрагоценными камнями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в близком окружении бывшего градоначальника. Этот знак Лужков носил на торжественных мероприятиях и инаугурациях. Теперь хранить его будет и.о. руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Виктор Коробченко. Согласно закону, знак не передается и.о. мэра, которым сейчас является Владимир Ресин. Тот же источник сообщил, что Лужков окончательно выехал из своего кабинета на Тверской и теперь может вернуться туда "только в качестве гостя". Несмотря на отставку, состоявшуюся, 28 сентября, Лужков каждое утро продолжал приезжать в здание городской администрации, чтобы собирать личные вещи. "Только наград у меня несколько шкафов", - заявил бывший мэр журналистам. 1 октября Лужков приехал на Тверскую, 13, около восьми утра, а покинул здание после полудня. "Многолетний соратник" бывшего мэра сообщил, что в свой кабинет в качестве официального лица Лужков уже не вернется. Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год; президент РФ Дмитрий Медведев отстранил его от должности мэра в связи с утратой доверия. Ожидается, что партия "Единая Россия" представит главе государства список кандидатов на пост градоначальника уже в ближайшие дни.