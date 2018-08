Натали Портман вручили премию за помощь нищим

Уже второй год подтряд журнал Variety устраивает завтраки для женщин называемые Power of Women. Также влиятельным женщинам вручаются награды. В этом году Дженнифер Гарнер, Ева Мендес и Кэти Холмс были удостоены награды Power of Women – благотворительное влияние женщин в Голливуде. Дженнифер Гарнер была награждена за свою работу с фондом помощи детям. Ева Мендес была отмечена за работу с благотворительно организацией Art of Elysium. Кэти Холмс- за работу с Dizzy Feet Foundation (они занимаются популяризацией танцев). Другие лауреаты : актриса Эми Адамс за свою работу с hetto Film School, Сузан Бимель за ее вклад в Глобальный Творческий форум, Диана Лэйн за ее сотрудничество с Heifer International и Натали Портман, которая признана послом надежды для Финка – помощь семьям выбраться из нищеты.