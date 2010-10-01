Наоми Кэмпбелл отметила 25-летие своей карьеры

Наоми Кэмпбелл отпраздновала свое 25-летиее на подиуме. Отметить это событие она решила с Dolce & Gabbana в Милане во время Неделе моды весна / лето 2011 в Милане, Италия . На празднике присутствовали Алессандра Амбросио, Джада Пинкетт Смит (и дочь Уиллоу) и ее друг миллиардер Владислав Воронин, дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые удостоили модель похвалами и фанфарами. “Помимо того, что она одна из наших любимых моделей”, сказали они, “Наоми также большой друг и особенная женщина.” В свою очередь, Наоми была больше сосредоточена на сборе средств для жертв пострадавших от наводнения катастрофы в Пакистане. Дляэтого были подписаны футболки с ее изображением, которые сделали фотографы Патрик Демаршелье, Стивен Кляйн и Дэвид Ляшапель. Супермодель планирует продавать футболки в магазинах Dolce & Gabbana, доходов с которых пойдут на помощь пострадавшим от наводнения.