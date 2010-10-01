На саммите YES с Януковичем произошло сразу несколько конфузов

Закон относительно продажи земли президент назвал "законом о судоустройстве", а еврокомиссара Штефана Фюле он назвал "господином Филе" Президент Виктор Янукович поговоркой ответил на вопрос, осуществил бы ли он и сейчас первый свой визит как президент в Брюссель. В пятницу во время заседания Ялтинской европейской стратегии (YES) бывший верховный комиссар Евросоюза Хавьер Солана спросил Януковича, осуществил бы ли он и сейчас свой первый визит в столицу ЕС. Президент Украины не дал на это четкого ответа. Услышав вопрос Соланы, он сказал: "Есть такая старая-старая пословица, украинская, кажется: "Сапоги дорогу знают". Поэтому...". Так и не поняв, что Янукович имеет в виду, ведущая мероприятия, журналист газеты "Financial Times" Христя Фриланд сказала: "Ну, что, будем надеяться, что Вы имеете хорошие сапоги". Это был не единственный конфуз Януковича во время ялтинской конференции. Так, закон относительно продажи земли он назвал "законом о судоустройстве", а еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Штефана Фюле он назвал "господином Филе".