Мел Гибсон едва не покалечил собственную дочь

Григорьева расскажет правду в шоу Опры Уинфри. - Это будет очень «сильно»». Она расскажет всё - начиная от переезда в США из России и продолжая отношениями с Тимати Далтоном, музыкальной карьерой и романом с Мелом, - сообщили Radaronlinr.com источники, имеющие отношение к шоу Опры Уинфри. Когда саму Оксану спросили насчет того, будет ли она рассказывать об ужасах жизни с Мелом на всю страну, она не ответила ничего определенного. Но в который раз добавила, что «правда выйдет наружу». Тем временем сегодня были обнародованы новые показания Оксаны, которые она дала для суда. Григорьева привела очередной пример, наглядно демонстрирующую то, каким безответственным отцом является Мел. Так, однажды он оставил двухмесячную Люсию на столе, с которого она сразу упала. Мел в это время выходил покурить, а Оксана прибежала на плач ребенка. - Я прибежала наверх, в то время как Мел уже поднимал Люсию с пола. Он сказал мне, что сделал глупость. Он не очень много рассказал и был расстроен. Я спросила, что случилось, и он показал, откуда она упала. У нее были синяки на груди и на спине и шишка на голове, - рассказала Оксана. По ее словам, они с Мелом вызвали доктора, но с Люсией все оказалось нормально. Григорьева считает, что малышка соскользнула вниз, когда Гибсон выходил покурить. Она настаивает на том, что это был несчастный случай и верит словам Мела. Однако, учитывая инцидент, во время которого Гибсон ударил Люсию по лицу, этот случай выглядит не так однозначно.