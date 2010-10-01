Соратнику Яценюка взорвали Lexus

Вчера в половине восьмого вечера в центре Ужгорода взорвали черный седан бизнес-класса Lexus GS, который принадлежит одному из лидеров Закарпатской областной организации «Фронта Перемен» Александру Клопотарю. Автомобиль был припаркован возле торгового центра «Леон». «Взрыв был очень мощный. Было похоже на взрыв газового баллона. Выбиты стекла магазина и окна соседнего дома. А детали «Лексуса» разлетелись на несколько десятков метров», - рассказал случайный свидетель Иван Мочарник. На место сразу приехали милиционеры и сотрудники МЧС. Следователи из экспертно-криминалистического отдела установили, что взрывчатку заложили под автомобилем, в районе водительского сиденья. Злоумышленников ищут. «Владелец авто считает, что главной причиной могла стать его бизнес-деятельность. Он владеет торговым центром «Леон», - сказали в Главном управлении МВДУ в Закарпатской области. Другая версия, которую рассматривают правоохранители, политическая деятельность Александра Клопотаря, поскольку он является одним из лидеров «Фронта Перемен» на Закарпатье, и участвует в предстоящих выборах. Третья версия - хулиганские действия.