Усама бин Ладен обеспокоен глобальным потеплением

Усама бин Ладен призвал мусульман помочь единоверцам из Пакистана, который пострадал от масштабных наводнений Лидер международной террористический сети «Аль-Каида» Усама бин Ладен выступил с первым более чем за полгода аудиообращением. В послании, в частности, идет речь о глобальном изменении климата и наводнениях в Пакистане. Об этом в пятницу, 1 октября, западные СМИ. Запись обращения «террориста №1» появилась на одном из исламистских сайтов. Аутентичность пленки, продолжительность которой около 11 минут, пока официально не подтверждена. В послании Усама бин Ладен высказал обеспокоенность продолжающимся глобальным потеплением. «Количество жертв, вызванных глобальным изменением климата, очень большое… больше, чем число жертв воин», — сказал он. Усама бин Ладен также призвал мусульман помочь единоверцам из Пакистана, который серьезно пострадал от масштабных наводнений. «Обеспечение тентами, едой и лекарствами — это долг, но катастрофа намного масштабнее того, что было предложено», — отметил он. Усама бин Ладен также призвал начать изучение населенных территорий, которые находятся вблизи рек в «Мусульманском мире», а также повысить безопасность мостов и дамб. В последний раз аудиообращение «террориста №1» было обнародовано 25 марта этого года. Когда именно была сделана нынешняя запись, не известно. Однако на пленке Усама бин Ладен поздравляет мусульман с окончанием священного месяца Рамадан 10 сентября.