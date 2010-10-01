Российский депутат-миллиардер подал декларацию нищего

Самый богатый по версии журнала Forbes депутат Госдумы РФ, совладелец «Металлоинвеста» Андрей Скоч (его состояние оценивается в 1,4 млрд. долларов), живет, как выяснилось, на одну зарплату Он владеет только квартирой в 65,3 кв. м в Белгородской области России, никакого другого имущества - недвижимости, ценных бумаг или хотя бы счета в банке - у него нет. Это следует из опубликованных сведений об имуществе и доходах, которые представили кандидаты в депутаты областной думы. Скоч идет третьим номером по списку правящей партии «Единая Россия», сообщает newsru.com. Единороссы придают региональной кампании федеральное значение: в ней участвуют более ста депутатов Госдумы и сенаторов. Большинство богачей из списка Forbes выступают в качестве агитаторов. Кроме Скоча в депутаты белгородской облдумы баллотируется сенатор от региона, акционер холдингов «Русагро» и «Авгур-эстейт» Вадим Мошкович, личное состояние которого оценивается в 600 млн. долларов (138-е место в рейтинге миллиардеров 2010 года). В то же время большинство россиян не верят декларациям чиновников о доходах. Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru, 71% респондентов признались, что эти сведения не вызывают у них ни малейшего доверия.