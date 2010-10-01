Лидер Limp Bizkit снимет комедию о скинхедах и двойнике Элвиса

Лидер и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст станет режиссером комедии "Хроники ломбарда". Cценарий картины, написанный Адамом Минаровичем, сравнивают с "Криминальным чтивом". Речь в "Хрониках ломбарда" пойдет о "пропаже обручального кольца, которая приводит к катавасии с участием наркоманов, скинхедов и двойника Элвиса". К съемкам фильма приступят в начале 2011 года. Ранее Дерст уже выступал в роли кинорежиссера. В 2007 году в прокат вышел его фильм "Образование Чарльза Бэнкса", в 2008 году - картина "Аутсайдеры". Кроме того, он является режиссером многих видеоклипов Limp Bizkit, а также снимал ролики группам Korn и Staind. Limp Bizkit недавно закончили работу над своим пятым студийным альбомом "Gold Cobra". Это первая полноценная пластинка группы с 2003 года. В ближайшее время группа планирует дать два концерта в России: в Санкт-Петербурге 1 октября и в Москве 3 октября.