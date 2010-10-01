Берлускони не спасал Саакашвили от виселицы в 2008 году

Президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу заявил, что не согласен с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, которые уверяет, что спас ему жизнь в августе 2008 года. «Я не раз слышал это от Сильвио Берлускони, и он это повторил вчера в итальянском парламенте, что он имеет огромные заслуги перед человечеством и Италией в последние годы, и главное его достижение, что он спас Саакашвили от виселицы на самом высоком дереве в Тбилиси», - сказал Саакашвили в пятницу на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, передает «Интерфакс». Между тем, как считает Саакашвили, в те августовские дни речь шла не об уничтожении президента Грузии, а об уничтожении всей Грузии. «Все мировое сообщество сделало все возможное, чтобы не допустить этого. США ввели свой флот в территориальные воды Грузии. Были предприняты очень своевременные и эффективные меры», - отметил грузинский президент. «Что же касается вчерашнего заявления моего друга Сильвио Берлускони, то я могу сказать, что его связывает очень близкая дружба с Владимиром Путиным», - добавил Саакашвили. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Берлускони заявил, что Италия играет видную роль на международной арене. Председатель Совета министров Италии отметил, что благодаря ему, Владимиру Путину и Николя Саркози Россия не стала атаковать Тбилиси.