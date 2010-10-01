Закрылся единственный в мире музей Леннона

В Японии в четверг, 30 сентября, закрылся единственный в мире официальный музей британского музыканта Джона Леннона. Все вещи, находившиеся в экспозиции, а это около 130 предметов, включая любимую гитару Леннона, его знаменитые круглые очки, тексты песен и другое, вернутся к вдове Леннона Йоко Оно. Музей был открыт в японской префектуре Сайтама недалеко от Токио в день 60-летия Леннона 9 октября 2000 года. В год открытия число посетителей составило 124 тысячи человек. Однако в последние годы музей посещало всего 30 тысяч человек в год. В последний день работы музей вновь обрел былую популярность: перед входом выстроилась очередь - около 100 почитателей таланта участника легендарной группы The Beatles, пожелавших на прощание вновь увидеть вещи Джона Леннона. Напомним, о том, что музей закроется стало известно еще в феврале этого года. Тогда представитель компании-владельца музея сообщил, что они подумывают о создании еще одного музея.