В интернете появилось новое обращение Усамы бин Ладена

Лидер террористической организации Аль-Каида Усама бин Ладен сделал новое аудиообращение, в котором призвал мусульман оказать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения пакистанцам, а также обратил внимание на глобальное изменение климата. Аудиозапись, размещенная на сайте главной медиа-структуры Аль-Каиды под названием Ас-Сахаб, была иллюстрирована кадрами с получающими гуманитарную помощь жителями Пакистана, сообщает AFP со ссылкой на американский Центр мониторинга исламистских сайтов (SITE Intelligence Group). "Эта катастрофа (в Пакистане) настолько велика, что ее трудно описать. Сейчас нам нужны незамедлительные действия, а также сострадательные и бесстрашные люди, которые доставят помощь нашим мусульманским братьям в Пакистане", - заявил бин Ладен в обращении, которое длилось около 11 минут. Наводнение в Пакистане, вызванное мощными муссонными ливнями, стало самым сильным в регионе за последние 80 лет. По данным ООН, пострадали в общей сложности 20 миллионов человек, из которых 12 миллионов нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В результате стихии погибли, по меньшей мере, 1,6 тысячи человек. Бин Ладен также отметил, что число жертв глобального изменения климата очень велико, оно превышает количество жертв военных действий. В то же время, подлинность голоса бин Ладена на аудиозаписи пока не подтверждена, передает Би-би-си. Отметим, что это не первое обращение лидера Аль-Каиды, посвященное глобальному потеплению. В январе этого года бин Ладен возложил ответственность за изменение климата на США и другие индустриальные государства.