Джастин Тимберлейк хочет жениться

Известный американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) заявил, что хочет завести семью к 30-ти годам. Певец, которому 31 января исполнится 30 лет, признался, что готов жениться. В откровенном интервью Джастин намекнул, что их роман с голливудской актрисой Джессикой Бил (Jessica Biel) скоро перерастет в брак: «Если, по прошествии определенного времени, ты не женишься, то отношения закончатся расставанием, - говорит он, - Там, где я вырос, учат ценить и уважать семью, а также жениться и заводить детей. Я просто хочу дождаться момента, когда мне исполнится 30 лет. После юбилея пора бы задуматься и о создании семьи».