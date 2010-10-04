Тимошенко сравнила Януковича с Калигулой

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает нецелесообразным анализировать юридические основания отмены политреформы Конституционным Судом. В тоже время, она назвала данное решение святотатством. "Считаю нецелесообразным и аморальным анализировать детали правового святотатства, которое объявил сегодня КС, просто кажется неслучайным, что в эти дни в мире отмечают день борьбы с бешенством", - сказала Тимошенко в обращении к украинскому народу. "Единственное, что объявил КС, это антиконституционный бешенство власти, которая уже решила, что законы и Конституция в Украине ничего не значат", - добавила она. Тимошенко также процитировала действующего президента Виктора Януковича, который несколько лет назад выступал за невозможность отмены политреформы. "Я не одинока в видении, что отмена конституционной реформы сегодня является возвратом к тоталитаризму. Так же думает Виктор Янукович, точнее думал в 2007 г. Но место сидения, к сожалению, определяет и его мнения", - сказала она. "В свое время император Калигула окончательно сошел с ума и провозгласил свою лошадь по имени Инцитат сенатором В истории этот пример стал символом произвола и безответственности руководителя государства. За 2000 лет этот подвиг повторил Янукович. Теперь Украина получила политическую ядерное оружие в виде не совсем адекватного президента с полномочиями диктатора ", - добавила Тимошенко. "Но дело не только в Януковиче ... Понятно, что диктаторами не рождаются, их делает окружение. Конституционные судьи в дорогих мантиях, которые должны были стоять на страже Основного закона, оказались лакеями, ряжеными клоунами, и они вместе с Януковичем несут всю полноту ответственности за разрушение государственного устройства ", - отметила она. Напомним, что Конституционный суд вернул Януковичу полномочия Леонида Кучмы