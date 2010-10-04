Клинтон и Пинчук вывели украинцев на битву со СПИДом

4 октября 2010, 09:57

3 октября в Киев по приглашению Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» прибыл Билл Клинтон – 42-й Президент США, крупнейший гуманитарный лидер планеты. Он выступил на Михайловской площади во время акции «Битва за будущее» с речью, посвященной борьбе со СПИДом. Его поддержали известные украинские артисты - Ани Лорак, Ирина Билык, Александр Пономарев, Джамала, Тина Кароль, Наталья Могилевская и участники «Фабрики зірок 3». Спустя 10 лет Президент Клинтон снова обратился к украинцам с Михайловской площади. Теперь он прибыл в Украину как общественный деятель мирового масштаба, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме СПИДа, от которого в мире умирают миллионы людей. Украина сохраняет печальное лидерство в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Уже в течение многих лет Фонд Клинтона сотрудничает с украинским Фондом Елены Пинчук «АНТИСПИД». С осени 2006 года в Днепропетровской области работает совместный проект двух фондов. Он рассчитан на 5 лет, вклад Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» составляет 2,5 миллиона долларов США. За четыре года достигнуты заметные результаты. Начата программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для потребителей инъекционных наркотиков. Создана система обучения специалистов по лабораторной диагностике и лечению при ВИЧ/СПИДе. И самое важное – запущена первая в Украине исследовательская программа по быстрым тестам, которая позволит тестировать на ВИЧ без применения сложного лабораторного оборудования в самых отдаленных населенных пунктах. «В Украине была реальная проблема в том, что люди не только не хотели проходить тест на ВИЧ – примерно половина из тех, кто прошел тест и получил позитивный статус, никогда не возвращались, чтобы узнать собственный результат. А сейчас вы приходите, получаете свой тест, и вам сразу же сообщают ваш результат. Я сам прошел тестирование почти двадцать лет назад, чтобы подать пример. Это преступление – в двадцать первом веке молодому человеку умереть от СПИДа! Но вы должны иметь желание пройти тест, вы должны беречь свое здоровье. Я много работаю с Биллом Гейтсом и его фондом, мы хотим разработать вакцину, лекарство от СПИДа. Сегодня его нет. Есть только профилактика и лечение. И все это начинается с простого теста,» – сказал Президент Клинтон, выступая на Михайловской площади. Во время акции произошло уникальное событие – участники «Фабрики звезд 3» в прямом эфире сдали свои экспресс тесты на ВИЧ, подавая пример и тысячам студентов киевских вузов, пришедших на площадь, и миллионам телезрителей. Акция «Битва за майбутнє» стала полуторачасовым синтетическим шоу, в которое были вовлечены не только исполнители, но и зрители. Они могли петь караоке-версию песни «Береги любовь», посвященной борьбе со СПИДом, вместе с участниками «Фабрики звезд 3», присоединиться к танцевальному флешмобу, который устроили 200 Facebook-фанов проекта Fashion AID. Все танцоры были одеты в футболки с принтами на тему безопасного секса.

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