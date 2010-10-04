Людмила Янукович открыла фестиваль балета

Корреспонденты «Сегодня» заметили ее на открытии XVII международного фестиваля Звезды мирового балета, который состоялся на днях в Донецком театре оперы и балета. Первая леди приехала одной из первых на минивэне «Хонда Одиссей» (стоит $30—35 тыс.). На лобовом стекле авто — портрет президента. Людмила Янукович вышла из машины в сопровождении двух охранников, а у центрального входа с цветами ее встретил худрук театра Вадим Писарев. Людмила Александровна явно была чем-то взволнована — то и дело заходила и выходила из театра, громко разговаривая по телефону: «Я у входа тебя здесь стою жду — где ты?» Через несколько минут к Людмиле Александровне подошла женщина, и дамы отправилась в зал. «Виктор Федорович не смог приехать — он в Ялте (президент был на бизнес-форуме YES. — Авт.), — пояснила «Сегодня» госпожа Янукович.