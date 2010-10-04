У Хорошковского возьмут кровь на анализы

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение двух месяцев будут сдавать кровь для детей, которые находятся на лечении в столичной клинике "Охматдет". На протяжении этого времени дважды в неделю в госпитале СБУ будет производиться забор крови у 1 тыс. 8 сотрудников спецслужбы, которые изъявили желание участвовать в этой процедуре и прошли медобследование. В понедельник первым сдал кровь для маленьких пациентов гематологического и онкологического отделений глава СБУ Валерий Хорошковский. "Приятно было то, что именно наши ребята были инициаторами этого процесса. И я с удовольствием также принял в этом участие", - сказал Хорошковский в интервью журналистам в понедельник в госпитале СБУ после сдачи донорской крови. При этом он отметил, что последний раз принимал участие в такой акции, еще когда служил в армии. Отвечая на вопрос, кто и в связи с чем за время пребывания его в должности "успел попить у него крови", Хорошковский с иронией сказал: "Я думаю, что это время еще не настало, чтобы делать оценки, потому что работы еще не так много, а по истечении определенного времени будем делать выводы".