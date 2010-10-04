Берлускони возмутил Ватикан анекдотом про евреев

Официальный Ватикан осудил поведение премьера Италии Сильвио Берлускони, который позволил себе бестактно пошутить про евреев. На прошлой неделе, собрав гостей на праздновании своего 74-го дня рождения, он рассказал анекдот о еврее, который брал с другого еврея по три тысячи в день за то, что прятал его от Холокоста. «И теперь еврей говорит: вопрос в том, не должны ли мы сказать ему, что Гитлер мертв и война завершилась», - так завершил политик свою шутку. Официальные печатные органы Католической церкви L'Osservatore Romano и Avvenire осудили юмор Берлускони, сочтя его оскорблением священной памяти шести миллионов жертв Холокоста. Шутка Берлускони льет воду на мельницу одного из худших антисемитских стереотипов, предупреждает Амос Луцатто, бывший глава еврейской общины Италии. Обнародование видеозаписи с этим высказыванием привело к распространению среди публики еще одного видеоматериала. На публичном мероприятии премьер-министр смеется над внешностью седовласой, увенчанной очками оппозиционерки Роси Бинди. Кроме того, из его уст доносится ругательство Porco Dio, которое можно дословно перевести как «свинский бог» и которое относится к одним из самых циничных и непристойных выражений у итальянцев. Очевидно, оно особенно оскорбительным для верующих. За Берлускони вступился один из его сторонников, парламентарий Денис Вердини. Он сказал, что ругательства просто иногда вырываются, ничего не поделать. Сам Берлускони заявил, что шутить он позволял себе в неофициальной обстановке. Поэтому, уверяет премьер-министр, его шутки нельзя рассматривать ни как оскорбление, ни как греховное деяние - они предназначались всего лишь для смеха. «Что же касается обвинений в дурном вкусе и призывов к ответственности - их следует переадресовать всем тем, кто обнародует мои высказывания», - добавил он. На следующий день после «еврейской» шутки Берлускони сенатора из его партии «Народ свободы» также обвинили в антисемитизме. В речи перед сенатом 76-летний Джузеппе Чиаррапико обозвал предателем Джанфранко Фини - политика, в свое время покинувшего ряды сторонников Берлускони. «Сторонники Фини уже заказали себе кипы? Тот, кто предал однажды - и далее предает!» - воскрикнул Чиаррапико. Вероятно, он имел в виду решение Фини порвать с неофашистским прошлым, осудить нацизм и посетить Израиль, что Джанфранко Фини сделал еще в 2003 году. Член оппозиционной Демократической партии Эмануэле Фиано назвал заявление Чиаррапико постыдным. «Несколько десятилетий мы не слышали ничего подобного в парламенте. Он говорил о ермолке так, как будто это было нечто постыдное», - отметил политик. Берлускони не впервые шутит на тему нацизма. Лишь в сентябре он рассказывал анекдот про Гитлера: «Через некоторое время после смерти Гитлера его сторонники узнали, что он на самом деле жив. Они пошли искать его, чтобы убедить вернуться, и он ответил: «Хорошо, я вернусь, но при одном условии. На этот раз я буду плохим». Представители оппозиции сочли шутку неудачной и призвали Берлускони извиниться перед Израилем и итальянскими евреями. В 2003 году Берлускони на удивление хорошо отзывался о фашистском диктаторе Италии Бенито Муссолини: «Муссолини никогда никого не убивал. Никакого сравнения с режимом Саддама. Фашистский режим не был таким жестоким. Ссылки были для людей как отпуск».