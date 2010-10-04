Берлускони возмутил Ватикан анекдотом про евреев

4 октября 2010, 11:28

Официальный Ватикан осудил поведение премьера Италии Сильвио Берлускони, который позволил себе бестактно пошутить про евреев. На прошлой неделе, собрав гостей на праздновании своего 74-го дня рождения, он рассказал анекдот о еврее, который брал с другого еврея по три тысячи в день за то, что прятал его от Холокоста. «И теперь еврей говорит: вопрос в том, не должны ли мы сказать ему, что Гитлер мертв и война завершилась», - так завершил политик свою шутку. Официальные печатные органы Католической церкви L'Osservatore Romano и Avvenire осудили юмор Берлускони, сочтя его оскорблением священной памяти шести миллионов жертв Холокоста. Шутка Берлускони льет воду на мельницу одного из худших антисемитских стереотипов, предупреждает Амос Луцатто, бывший глава еврейской общины Италии. Обнародование видеозаписи с этим высказыванием привело к распространению среди публики еще одного видеоматериала. На публичном мероприятии премьер-министр смеется над внешностью седовласой, увенчанной очками оппозиционерки Роси Бинди. Кроме того, из его уст доносится ругательство Porco Dio, которое можно дословно перевести как «свинский бог» и которое относится к одним из самых циничных и непристойных выражений у итальянцев. Очевидно, оно особенно оскорбительным для верующих. За Берлускони вступился один из его сторонников, парламентарий Денис Вердини. Он сказал, что ругательства просто иногда вырываются, ничего не поделать. Сам Берлускони заявил, что шутить он позволял себе в неофициальной обстановке. Поэтому, уверяет премьер-министр, его шутки нельзя рассматривать ни как оскорбление, ни как греховное деяние - они предназначались всего лишь для смеха. «Что же касается обвинений в дурном вкусе и призывов к ответственности - их следует переадресовать всем тем, кто обнародует мои высказывания», - добавил он. На следующий день после «еврейской» шутки Берлускони сенатора из его партии «Народ свободы» также обвинили в антисемитизме. В речи перед сенатом 76-летний Джузеппе Чиаррапико обозвал предателем Джанфранко Фини - политика, в свое время покинувшего ряды сторонников Берлускони. «Сторонники Фини уже заказали себе кипы? Тот, кто предал однажды - и далее предает!» - воскрикнул Чиаррапико. Вероятно, он имел в виду решение Фини порвать с неофашистским прошлым, осудить нацизм и посетить Израиль, что Джанфранко Фини сделал еще в 2003 году. Член оппозиционной Демократической партии Эмануэле Фиано назвал заявление Чиаррапико постыдным. «Несколько десятилетий мы не слышали ничего подобного в парламенте. Он говорил о ермолке так, как будто это было нечто постыдное», - отметил политик. Берлускони не впервые шутит на тему нацизма. Лишь в сентябре он рассказывал анекдот про Гитлера: «Через некоторое время после смерти Гитлера его сторонники узнали, что он на самом деле жив. Они пошли искать его, чтобы убедить вернуться, и он ответил: «Хорошо, я вернусь, но при одном условии. На этот раз я буду плохим». Представители оппозиции сочли шутку неудачной и призвали Берлускони извиниться перед Израилем и итальянскими евреями. В 2003 году Берлускони на удивление хорошо отзывался о фашистском диктаторе Италии Бенито Муссолини: «Муссолини никогда никого не убивал. Никакого сравнения с режимом Саддама. Фашистский режим не был таким жестоким. Ссылки были для людей как отпуск».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео Видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото Фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото Видео
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять