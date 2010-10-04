Поплавский идет на выборы по спискам Партии регионов

Киевская областная организация Партии регионов выдвинула Михаила Поплавского кандидатом в депутаты на выборах в областной совет. Такое решение было принято участниками второго этапа XVI конференции Киевской областной организации Партии регионов. "Сегодня один из последних этапов такого нашего общения. С завтрашнего дня, после того, как мы сегодня вас выдвигаем, вы принимаете участие в предвыборном марафоне. Права на ошибку мы не имеем", - заявил первый заместитель председателя Киевской областной организации Партии регионов, губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк. Как известно, Михаил Поплавский является ректором Киевского национального университета культуры и искусств.