Уинстон Черчилль попал в музыкальный чарт

Сэр Уинстон Черчилль стал первым британским премьер-министром, попавшим в национальный музыкальный чарт. На четвертом месте британского хит-парада оказался альбом «Reach for the Skies» Центрального оркестра Королевских Военно-воздушных сил. Этот диск записан в честь 70-летия Битвы за Британию — крупнейшего авиационного сражения Второй мировой войны, произошедшего в 1940 году. На данной пластинке присутствуют записи некоторых известных речей Черчилля. По словам Мартина Талбота, управляющего директора компании Official Charts Company, этот альбом пользуется большим спросом у британских меломанов. Таким образом, британцы воздают дань своим соотечественникам, сражавшимся за Родину, отмечает топ-менеджер. Отметим, что первое место хит-парада досталось диску «Science and Faith» ирландской группы The Script. Второе место занял продюсер Эми Вайнхаус Марк Ронсон со своим сольным альбомом «Record Collection». На третьем месте - альбом Фила Коллинза «Going Back».