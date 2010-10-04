Первые фото таинственного сына Криштиану Роналду (ФОТО)

Португальское издание «TV Mais» вышло на днях с сенсационными фотографиями на развороте. На них запечатлен таинственный ребенок футболиста Криштиану Роналду. Малыш, который родился в начале лета и которого спортсмен назвал в честь себя Криштиану, уже стал настоящей звездой и самым обсуждаемым звездным ребенком. На днях в Интернете появились его первые фото, пишет лондонский «Sun». {-1}На них Криштиану младший запечатлен вместе с мамой и сестрой Роналду, которые помогают футболисту воспитывать сына. Например, видно, как Долорес Роналду гуляет с коляской по городу. Сейчас, уточняет «TV Mais», ребенка перевезли с Мадейры в Мадрид, где играет самый дорогой футболист мира. Напомним, Криштиану Роналду младший родился 17 июня. О его матери ничего неизвестно, португалец заявил, что будет самостоятельно воспитывать сына. Пресса же высказывает разные версии по поводу матери мальчика: от суррогатного материнства до случайного летнего романа в Майами.