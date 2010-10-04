Джордж Майкл сделает сокамерника своим телохранителем

Певец Джордж Майкл, отбывающий срок в тюрьме, намерен нанять одного из своих сокамерников в качестве телохранителя после того, как они оба окажутся на свободе. Музыкант был осужден на восемь недель тюремного заключения за вождение в состоянии наркотического опьянения и хранение марихуаны. В тюрьме Майкл близко сошелся с неким Робертом Бличем — дружба между мужчинами укрепилась после того, как последний начал защищать певца от столкновений с другими арестантами. Как рассказал источник, близкий к певцу, после прибытия Майкла в тюрьму музыкант был очень подавлен и расстроен. Группа заключенных начала травить певца — запугивать его и даже избивать. Тогда за Майкла и вступился Блич, защитив его от обидчиков. Теперь благодарный певец намерен сделать своего заступника телохранителем после того, как они оба выйдут на свободу.