Суд обязал Гибсона платить Григорьевой вчетверо больше

4 октября 2010, 14:19

Суд Лос-Анджелеса постановил увеличить денежную сумму на содержание дочери голливудского актера и режиссера Мела Гибсона и Оксаны Григорьевой. Русская пианистка Оксана Григорьева теперь каждый месяц будет получать от экс-бойфренда 20 тысяч долларов, ранее для 11 месячного ребенка предусматривалась сумма в пять тысяч долларов. При этом в ходе судебного процесса Григорьева просила, чтобы Гибсон выделял более 40 тысяч долларов на содержание их общего ребенка, передает РИА Новости. Напомним, Мел Гибсон весной расстался со своей русской подругой Оксаной Григорьевой, родившей ему в ноябре 2009 года дочь - восьмого ребенка звезды Голливуда. В конце июня американские СМИ распространили заявление Григорьевой, в котором она утверждала, что Гибсон ударил ее по лицу. Полиция Лос-Анджелеса в июле преступила к расследованию заявления Оксаны Григорьевой о факте физического насилия голливудского актера по отношению к ней. По словам окружного шерифа, факт физического насилия якобы произошел в январе в калифорнийском доме Гибсона в районе Малибу. Григорьева названа жертвой насилия. Представитель Мела Гибсона не стал давать комментарии по этому поводу. В последние месяцы Гибсон и Григорьева вели судебную тяжбу по поводу прав на опекунство над их совместным ребенком. Отношения 54-летнего актера с Григорьевой стали одной из причин его развода с женой Робин после 28 лет совместной жизни. У экс-четы Гибсонов семеро детей, шестеро из которых уже взрослые. Ранее Оксана Григорьева жила в гражданском браке с одним из исполнителей роли Джеймса Бонда Тимоти Далтоном, от которого у нее есть 12-летний сын. Мел Гибсон - один из самых успешных актеров и режиссеров Голливуда. В 1995 году его фильм "Храброе сердце", где он сам сыграл бесстрашного предводителя шотландцев Уильяма Уоллеса, удостоился двух "Оскаров" - за лучшую режиссерскую работу и лучший фильм.

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