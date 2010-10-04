Беременная Миранда Керр вышла на подиум

Австралийская супермодель Миранда Керр, которая сейчас на пятом месяце беременности, вышла на подиум во время показа новой коллекции элитного бренда Balenciaga. На фэшн-шоу, которое проходило в рамках Недели моды в Париже, также появилась молодая мама Жизель Бюндхен. На подиуме модели представили роскошные наряды из новой коллекции "Весна-лето 2011". Показ Balenciaga посетили такие мировые звезды, как голливудская актриса Сальма Хайек с мужем, муж Миранды и будущий папа, киноактер Орландо Блум и другие. "Бренд Victoria's Secret всегда показывал Миранду с одной стороны, используя сексуальный и милый образ, - говорит дизайнер Balenciaga Николас. - Но я решил показать другую сторону Миранды, создав для нее более практичный и женственный образ".