Водія авто, в якому розбився Пелих, посадили на 9 років

Шевченківський суд визнав Олега Кирилова, водія авто, в якому розбився телеведучий і продюсер Ігор Пелих, винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 286 і частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, і позбавив його волі на дев'ять років. Про це 4 жовтня оголосила суддя Наталія Марчук. Як уже повідомляла ТК, обвинувачення висувалось за ч. 1 ст. 135 ККУ (ненадання допомоги постраждалим) та за ч. 3 ст. 286, яка передбачає, що порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від семи до 12-ти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років. Нагадаємо, Ігор Пелих загинув 8 травня в результаті аварії в Києві на проспекті Перемоги. Два пасажири автомобіля Honda, зокрема Пелих та київська студентка Олександра Грінченко, загинули на місці ДТП. Ще одна пасажирка Інна Ісікова залишилась жива, але отримала тяжкі травми. На попередньому засіданні прокурор Нечипоренко просив визнати підсудного винним і призначити і призначити покарання 10 років позбавлення волі. У свою чергу Олег Кирилов визнав за собою порушення ч. 3 ст. 286 ККУ і звернувся до суду з проханням надати йому мінімальний термін, щоб він мав змогу, коли вийде на свободу, відшкодувати кошти потерпілим. Однак суддя задовольнила у повному обсязі цивільні позови представників потерпілих. Зокрема, суд постановив Олегу Кирилову сплатити на користь Інни Ісікової матеріальне відшкодування у розмірі 94 тисячі 134 гривень та моральне відшкодування у розмірі 720 тисяч гривень, на користь матері Олександри Грінченко - 700 тисяч гривень, а на користь чоловіка загиблої П'єра Колі 900 тисяч гривень. Також підсудний має сплатити судові витрати та за проведені експертизи.