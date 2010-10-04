Янукович попросил Медведева устроить Олимпиаду в Карпатах

Украина просит Россию поддержать ее инициативу о проведении в 2022 году Зимней олимпиады в Карпатах. Об этом сообщил президент Украины Виктор Янукович на совместной с президентом России Дмитрием Медведевым пресс-конференции по окончании первого российско-украинского межрегионального экономического форума в Геленджике в понедельник. "Нас очень интересуют вопросы проведения крупных международных мероприятий на территориях наших государств: в Украине - Евро-2012, в России - Сочи-2014. Для нас очень интересен проект Сочи-2014 еще и с той стороны, что мы вышли с инициативой, и бы попросил вас, Дмитрий Анатольевич, чтобы поддержали нас на соответствующем международном уровне в проведении Олимпийских игр в 2022 году в Карпатах", - сказал глава украинского государства. По словам Януковича, Украина изучит российский опыт также, как и опыт развития российского побережья Черного моря.