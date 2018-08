Британской королевской семье усилили охрану на случай терактов

Наиболее вероятным объектом для атаки террористов является принц Гарри, отслуживший в Афганистане. В Великобритании в связи с угрозой террористических актов усилена охрана членов королевской семьи, сообщает The News of The World со ссылкой на собственные источники. В частности, к принцу Гарри, третьему в очереди на престол, приставлено шестеро вооруженных охранников, схожие меры безопасности предприняты в отношении принца Чарльза и его жены Камиллы, герцогини Корнуольской. Также усилена охрана королевы Елизаветы II и принца Уильяма. Общий уровень угрозы королевской семье поднят до второго уровня. Следующий уровень будет характеризовать угрозу как неминуемую, отмечает издание. Британские спецслужбы считают, что наиболее вероятным объектом для атаки террористов является принц Гарри, отслуживший в Афганистане. Гарри известен частыми посещениями ночных клубов, однако в связи с возросшим уровнем угрозы его попросили реже посещать подобные заведения. Стоит отметить, что The News of The World называет в качестве возможных организаторов атак на королевскую семью как исламских, так и ирландских террористов. Никаких других деталей не сообщается. 29 сентября стало известно, что сотрудники спецслужб ряда стран предотвратили серию терактов в Европе, подобных нападению на Мумбаи в 2008 году. Одной из целей террористов назывался Лондон. Связано ли повышение мер безопасности в отношении членов королевской семьи с этими событиями, не уточняется.