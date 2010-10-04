Янукович и Медведев решили в следующий раз покататься на поезде

Медведев спросил, какой вид транспорта будет избран - автомобиль или поезд, Янукович выбрал поезд Участники первого российско-украинского межрегионального экономического форума в Геленджике договорились о создании механизмов для максимального упрощения процедуры пересечения границ на пропускных пунктах между двумя государствами. Об этом сообщил президент Украины Виктор Янукович на совместной с российским президентом Дмитрием Медведевым пресс-конференции по окончании форума в понедельник в Геленджике. "Мы поставили перед собой задачу максимально упростить процедуру перехода наших граждан, товаров через пункты переходов на наших приграничных регионах и создать особые условия для граждан, проживающих в приграничных регионах", - сказал он. Кроме того, Янукович сообщил, что президенты Украины и России в ходе форума поручили соответствующим ведомствам отработать этот механизм и подготовить проекты решений для его реализации. В.Янукович не исключил, что такие решения могут быть подготовлены как на законодательном уровне, так и на уровне подписания межгосударственных соглашений. Он также обратился к коллеге с инициативой о том, чтобы президенты двух стран были первыми, кто пройдет процедуру в пунктах пропуска между Россией и Украиной. Медведев, в свою очередь, спросил, какой вид транспорта будет избран - автомобиль или поезд. Он напомнил, что на автомобилях президенты уже пересекали государственную границу. Президенты договорились, что в этот раз они пересекут границу на скоростном поезде.