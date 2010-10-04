Модель Водянову вновь обвинили в неверности

Британская художница расходится с мужем из-за его слишком тесного общения с Натальей Водяновой. Только-только поутихли разговоры о том, что супермодель Наталья Водянова собирается разводиться со своим супругом Джастином Портманом из-за романа с одним из продюсеров Первого канала, как новая порция слухов о неверности девушки пришла из Великобритании. Художница Трейси Эмин заявила, что расходится с мужем из-за его слишком тесного общения с Водяновой. «Скотт и Трейси действительно расстались. Во многом причина этого — дружба Скотта с Натальей», — рассказали друзья пары газете Daily Mail. Скотт Дуглас, между тем, настаивает, что они с Водяновой — просто друзья: «Мы знаем друг-друга целую вечность, но ничего романтического между нами не происходит», — уверяет он. Как рассказал фотограф, он познакомился с Натальей во Флоренции несколько лет назад. С тех пор они постоянно поддерживают контакт и встречаются на разных мероприятиях. Например, их сфотографировали вместе в Лондоне на Бале Любви в феврале этого года (как раз накануне в прессе впервые и появились слухи о том, что Водянова и Портман расходятся). На бал супермодель пришла вместе с мужем, но, по словам гостей, большую часть вечера провела с Дугласом. Напомним, у Натальи Водяновой и Джастина Портмана трое детей: двое сыновей — 10-летний Лукас и 3-летний Виктор, а так же 4-летняя дочь Нева. Семья живет попеременно то в Англии, то в США. А в недавнем интервью Наталья сказала о своем браке: «Мы очень счастливая семья, и я люблю своего мужа».